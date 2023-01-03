Названы дата и место похорон Руслана Хасбулатова
Иван Обухов 163
Похороны Руслана Хасбулатова пройдут 5 января в Грозном
Фото: © РИА Новости / Саид Царнаев
Об этом сообщил ТАСС родственник политика.
Похороны последнего председателя Верховного Совета РСФСР Руслана Хасбулатова, скончавшегося во вторник, 3 января, пройдут 5 января, в четверг.
Тело политика предадут земле в чеченской столице — городе Грозном.
«Завтра вечером привезут. Послезавтра будут похороны в поселке Калинина в Грозном, на улице имени Хасбулатова [пройдут траурные мероприятия]», — рассказал родственник Хасбулатова журналистам ТАСС.
Причина смерти Руслана Хасбулатова в настоящий момент неизвестна.