Названы дата и место похорон Руслана Хасбулатова

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Об этом сообщил ТАСС родственник политика.

Похороны последнего председателя Верховного Совета РСФСР Руслана Хасбулатова, скончавшегося во вторник, 3 января, пройдут 5 января, в четверг.

Тело политика предадут земле в чеченской столице — городе Грозном.

«Завтра вечером привезут. Послезавтра будут похороны в поселке Калинина в Грозном, на улице имени Хасбулатова [пройдут траурные мероприятия]», — рассказал родственник Хасбулатова журналистам ТАСС.

Причина смерти Руслана Хасбулатова в настоящий момент неизвестна.