Умер экс-председатель Верховного совета РСФСР Руслан Хасбулатов

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

Ему было 80 лет.

На своей даче в Московской области приблизительно в 19:00 ушел из жизни последний председатель Верховного совета РСФСР Руслан Хасбулатов.

Печальную весть 5-tv.ru подтвердила невестка политика. Хасбулатову было 80 лет.

Семья принимает соболезнования, похороны Руслана Хасбулатова пройдут 5 января в Грозном, передает ТАСС.

Причина смерти Руслана Хасбулатова в настоящий момент неизвестна.

Руслан Хасбулатов родился 22 ноября 1942 года в Грозном. В 1965 году он окончил Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова. В марте 1990 года его избрали народным депутатом РСФСР, а уже в начале лета назначили первым заместителем председателя Верховного Совета РСФСР.

Хасбулатов был одним из ярых противников первого президента России Бориса Ельцина. Он выступал против проводимой главой государства социально-экономической политики, став одним из лидеров оппозиции. Он призывал не допустить внедрения новой политики и требовал отставки помощников первого президента России Егора Гайдара и Геннадия Бурбулиса.

Вскоре Ельцин распустил Верховный Совет и сообщил о создании новой парламентской структуры Федерального Собрания. Депутаты с таким решением не согласились и приняли постановление о снятии его с поста президента.

В 1993 году военные расстреляли Белый дом, взяв его штурмом, задержав Хасбулатова и его сторонников. Политика задержали и обвинили в организации массовых беспорядков.

В 1994 году Хасбулатова освободили в связи с постановлением об амнистии. Он вернулся к преподавательской деятельности. Работал в РЭУ имени Плеханова.