«Безнравственно»: фанаты заподозрили Петросяна в краже у коллеги

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

Почему российский комик решил «одолжить» чужую шутку?

Комик Евгений Петросян снова в центре скандала. На этот раз пользователям сети показалось, что он мог использовать в одном из эфиров федерального телеканала шутку своего коллеги — Максима Галкина*.

Зрители совсем не обрадовались его выступлению и тут же начали писать гневные комментарии о том, что шутки Петросяна «безвкусные» и «безнравственные». Кто-то даже выразился, что его юмор — «убогий».

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Евгений Петросян появился на публике в компании эффектной блондинки во время съемки новогоднего телешоу на одном из федеральных каналов. Вместе с красавицей Евгений Петросян сидел за одним столиком и весь вечер веселил ее шутками. Она искренне смеялась и даже заглядывалась на юмориста.

Вскоре выяснилась личность эффектной блондинки. Ею оказалась королева красоты, учитель йоги, мама двоих сыновей и «Миссис Новосибирск» Анна Андронович.

* - признан Минюстом РФ иноагентом.