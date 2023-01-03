Захарова предостерегла от попыток оправдания лозунга «Слава Украине»

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

Дипломат отреагировала на скандал с певцом Валерием Меладзе, поддержавшим украинских националистов.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предостерегла от попыток оправдывать использование лозунга украинских националистов «Слава Украине» ради забавы.

«Оправдания сегодняшних лозунгующих, что это „как бы в шутку“, не пройдут. <…> Когда кто-то использует эти коды-пароли, они салютуют именно нацизму и фашизму», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Она напомнила, что в августе 1939 года в фашистской Италии прошел съезд Организации украинских националистов (ОУН)*, на котором официально приняли приветствие «Слава Украине» и ответный клич «Слава вождю».

Затем организация разделилась на две фракции, одну из которых возглавил националист Степан Бандера. В 1941 году на конгрессе в Кракове его сторонники приняли лозунги «Слава Украине» и «Героям слава» в качестве официального приветствия.

Напомним, певец Валерий Меладзе угодил в скандал, открыто выразив поддержку украинским националистам. В сети расходится видео, на котором он во время концерта в Дубае по просьбе поклонника произносит клич «Слава Украине».

Позднее артист попытался оправдаться, написав в соцсети, что «не хочет никого ненавидеть и не пытается кому-то угодить». Он также посетовал, что живет с «ощущением тяжести и горя» от того, что горячо любимые им народы находятся в конфликте, в котором гибнут люди.

Между тем поступок Меладзе осудили и раскритиковали как обычные россияне, так и коллеги по артистическому цеху. К примеру, музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что певец заслуживает бойкота, и посоветовал ему покинуть Россию навсегда.

В свою очередь дрессировщик, руководитель Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный высказал мнение, что Меладзе нужно определиться с тем, где он намерен жить и работать, а не «играть на две команды».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что член Совета Федерации Елена Афанасьева предложила лишить российского гражданства певца Валерия Меладзе.

* — запрещенная в России организация.