В США впервые казнят трансгендера

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За помилование сменившего пол убийцы и насильника выступили конгрессмены-демократы.

В американском штате Миссури приговорили к смертной казни 49-летнего трансгендера Эмбер Маклафлин. Об этом сообщает The Guardian.

Уточняется, что исполнение приговора назначено на 3 января, и это это будет первая в истории США казнь трансгендера. Однако она может не состояться, отмечает издание. Есть информация, что два конгрессмена-демократа — Кори Буш и Эмануэль Кливер направили прошение о помиловании Маклафлин губернатору штата Майку Парсону. Сейчас судьба трансгендера зависит от его решения.

Члены Конгресса в своем прошении указали на отсутствие показаний экспертов и доказательств психического здоровья подсудимого. Также они осудили саму смертную казнь, назвав меру наказания моральной развратностью.

В 2003 году, когда Маклафлин еще была мужчиной, ее обвинили в убийстве и изнасиловании 45-летней Беверли Гюнтер. Находясь в заключении за это преступление, Маклафлин сменил пол.

Напомним, в ноябре прошлого года в одном из американских штатов корона королевы и титул самой красивой женщины достались 19-летнему трансгендеру. Жюри не смутило даже то, что участник имел явные проблемы со здоровьем и далекую от идеалов красоты внешность.

Ранее 5-tv.ru показал фото первого трансгендера, ставшего адмиралом США, — Рэйчел Левин.