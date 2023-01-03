Четырехлетняя девочка спасла от пожара двух инвалидов, пока ждала Деда Мороза

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Пока все в селе в Курганской области все спали, маленькая Вера ждала новогоднего чуда у окна. Оказалось, она сама может быть доброй феей.

Новогоднее чудо, правда, существует! В Курганской области четырехлятняя малышка спасла нескольких человек от гибели. Об этом сообщает KP.RU.

Прямо в канун нового года в селе Байдары загорелся пристрой к дому. Вся семья, проживающая в доме, уже уснула. Однако по счастливому стечению обстоятельств в доме напротив одна маленькая девочка по имени Вера высматривала в окошко Деда Мороза. Но вместо него она увидела огонь, о чем сразу сообщила папе.

Отец внимательной девочки тут же вызвал пожарных и разбудил соседей. Огонь был остановлен вовремя, а мама и дочь, которых спасла маленькая Вера, буквально отметили второй день рождения.

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