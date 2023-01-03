Опубликованы кадры уничтожения позиций ВСУ на соледарском направлении

Фото, видео: © РИА Новости / Константин Михальчевский; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Украинские войска понесли огромные потери в живой силе и технике.

Видео ударов российской артиллерии по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на соледарском направлении появилось в распоряжении 5-tv.ru.

На кадрах видно, как артиллерийские подразделения ВС РФ уничтожают на позициях живую силу и боевую технику украинских военных.

В этот же день Минобороны РФ сообщило, что российские военные в ходе выполнения боевых задач на Украине уничтожили пункт ВСУ, на котором базировалась боевая техника. В результате удара были ликвидированы пусковые установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и RM-70 Vampire чешского производства, более 800 снарядов к ним, шесть автомобилей и до 120 украинских военнослужащих.

Накануне в ходе выполнения очередного боевого задания, российские войска ликвидировали около 70 иностранных наемников, воевавших на стороне киевского режима. Кроме того, до 100 боевиков получили ранения.

Ранее 5-tv.ru показал, как в ходе «артиллерийской дуэли» российский артиллерийский расчет выявил расположение украинских боевиков и прицельным огнем из 152-миллиметровой пушки «Гиацинт-Б» поразил врага.