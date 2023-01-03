ТОП самых необычных случаев врачебной практики в Новый год

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

Медики рассказали о самых необычных случаях из их практики.

Пока мы с вами веселились в новогоднюю ночь, врачи скорой помощи продолжали свою работу. И иногда они сталкивались с довольно забавными случаями.

Терапевт-пульмонолог Олег Абакумов рассказал, что накануне 31 декабря обратил внимание на своего пациента, который постоянно что-то рисовал в блокноте, пишет «Вечерняя Москва».

Оказалось, что пожилой мужчина рисовал всех обитателей их ковидного отделения. Картины были настолько хороши, что у врача появилась надежда, что эту страшную болезнь они победят.

«Эти рисунки не просто карандаш на бумаге. Они как будто дышат и живут — настоящие шедевры со смыслом. В тот момент я писал свою четвертую книгу и понял, что именно эти рисунки должны быть в ней», — заявил врач.

Вот такие таланты иногда скрываются среди пациентов.

А вот доктор психологических наук международного уровня Юлия Хадарцева помогла исполнить девушке главную мечту — стать мамой.

«Ко мне обратилась девушка с очень деликатной проблемой: она не могла забеременеть более двух лет. И методика системно-семейных расстановок по Хеллингеру стала фактически последним шансом для нее», — рассказывает врач.

По ее словам, к этой методике часто обращаются в минуты отчаяния, когда врачи и классические психотерапевты разводят руками. Расстановки позволяют найти «ключики» к решению проблемы в своей родовой системе: в тех, кто стоит за вашей спиной. Это мама с папой, бабушки и дедушки, а также прародители. Вы можете не знать ничего об их жизни, но на бессознательном уровне опыт ваших предков оставляет сильный отпечаток.

«В итоге это прошлое мешает вашему настоящему, что и произошло с моей клиенткой, — продолжила доктор. — В процессе расстановок выяснилось, что ее бабушка во время родов седьмого ребенка (ее отца) умерла. Девушка впитала в себя этот сценарий и заблокировала деторождение. На расстановочной сессии мы помогли ей получить благословение от бабушки. Мы растождествили их судьбы, и спустя две недели, как раз под Новый год, девушка чудесным образом забеременела», — заключила эксперт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие новогодние суеверия и традиции считаются неотъемлемым атрибутом семейного и любимого с детства праздника.