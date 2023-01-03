«Не хочу никого ненавидеть»: Меладзе оправдался за поддержку националистов

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Певец угодил в очередной громкий скандал, который может стоить ему российского гражданства.

Певец Валерий Меладзе заявил, что не хочет никого ненавидеть и не пытается кому-то угодить. Так он ответил на осуждение и критику, которые обрушились на него после того, как он открыто выразил поддержку украинским националистам на концерте в Дубае.

«Вот уже десять месяцев я, как и многие другие люди, живу с ощущением тяжести и горя. Так уж вышло, что горячо любимые мной народы находятся в конфликте, в котором гибнут люди. Я не могу и не хочу никого ненавидеть и не пытаюсь кому-то угодить. Я мечтаю лишь о том, чтобы антагонизм прекратился, и между близкими народами установилось согласие. И ради этого я готов отдать все силы», — написал Меладзе в своем Telegram-канале.

Перед этим певец в очередной раз угодил в скандал. В сети разошлось видео, на котором он во время выступления произносит по просьбе одного из поклонников приветствие украинских националистов «Героям слава».

После этого Меладзе, который, по его словам, не пытается кому-то угодить, поспешно добавляет, что он «вне политики». Видео было снято во время выступления певца на корпоративном мероприятии в Дубае.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Совфеде предложили лишить российского гражданства оскандалившегося певца Валерия Меладзе.