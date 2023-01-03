Премьер Нидерландов пообещал помочь Украине победить

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Рютте предрек решающий момент в ходе спецоперации.

Премьер-министр Нидерланд Марк Рютте после разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским пообещал, что следующие несколько месяцев будут решающими. Об этом он написал в своей социальной сети.

«Украина уже почти год сопротивляется армии России. Предстоящие месяцы имеют решающее значение. Я только что разговаривал с президентом Зеленским и заверил его, что Нидерланды сделают все возможное, чтобы помочь не только защитить себя, но и выиграть», — написал Рютте.

До этого Владимир Зеленский на встрече с Марком Рютте назвал «неприятным сюрпризом» для России военную помощь, которую власти страны оказывают Украине.

Россия неоднократно предупреждала о последствиях поставок оружия на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал — накачивание Незалежной вооружением со стороны Запада никак не способствует продвижению в российско-украинских переговорах.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как премьер-министр Нидерландов извинился за работорговлю.