«На то, что хочу, не хватит»: Рудковская не оценила подаренный Плющенко миллион?

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Продюсер и светская львица отметила 48-летие.

Продюсер Яна Рудковская, которой накануне исполнилось 48 лет, призналась, что ей мало миллиона рублей, подаренного супругом — фигуристом Евгением Плющенко в честь дня рождения.

«Женя мне подарил миллион рублей. Пока не знаю, на что потрачу. На то, что я хочу, не хватит. Отложу пока эти деньги, потом выберу подарок», — заявила Рудковская в комментарии KP.RU.

На днях стало известно, что Рудковская и Плющенко могли стать родителями девочки, однако она умерла еще на этапе внутриутробного развития. Оказалось, что малышка должна была родиться на свет вместе с младшим сыном звездной пары Арсением, так как суррогатной маме подсадили два эмбриона, однако мальчик оказался сильнее.

Напомним, продюсер и олимпийский чемпион сыграли свадьбу в 2009 году, а через четыре года у них родился сын Александр, известный как Гном Гномыч. Также супруги воспитывали старших сыновей Рудковской Николая и Андрея от брака с бизнесменом Николаем Батуриным. Сейчас они уже живут отдельно.

Два года назад у знаменитостей благодаря суррогатному материнству родился еще один мальчик — Арсений. Сейчас наследник еще маленький, однако Плющенко мечтает, чтобы и второй сын пошел по его стопам и тоже стал фигуристом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певец Филипп Киркоров назвал наследника фигуриста Евгения Плющенко Александра надеждой российского фигурного катания.