Американские ученые назвали самое эффективное средство против старения

Восемь стаканов воды в день продлевают жизнь — ученые

Фото: www.globallookpress.com / MarÃ­A JosÃ© LÃ³Pez

Если пить много, то есть шанс прожить долгую и счастливую жизнь.

Американские ученые выяснили, что человеку необходимо пить достаточное количество воды, чтобы дольше не стареть. Об этом сообщает издание The Daily Mail.

Было проведено исследование, в котором приняли участие более 11 тысяч человек старше 30 лет. Оказалось, что минимальная норма потребления воды в сутки — восемь стаканов.

«Достаточное употребление воды снижает риск развития хронических заболеваний на 64%. Это связано с понижением уровня натрия в крови человека», — говорится в сообщении.

Если человек не будет выпивать достаточное количество воды, то в его организме может повредиться ДНК, начав процесс воспаления. Все это приводит к очень быстрому старению организма или к хроническим заболеваниям.

Кстати, до этого немецкие специалисты объяснили, почему по утрам важно ежедневно употреблять стакан воды натощак. По словам медиков, жидкость выводит токсины, расщепление которых происходит ночью, и улучшает метаболизм — его скорость увеличивается до 24%.

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