Случайность или неизбежность: онколог объяснил возможность рецидива рака

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В современной медицине существует несколько гипотез, связанных с распространением раковых клеток в организме.

Кандидат медицинских наук, хирург-онколог Михаил Мяснянкин ответил на вопрос, может ли рак одного органа спровоцировать болезнь другого. Об этом специалист рассказал в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru.

Онколог пояснил, что в современной медицине существует несколько гипотез, связанных с распространением опасных клеток. В первую очередь, большую роль в этом процессе играют метастазы.

«Когда мы говорим о том, что у пациента был первичный рак, допустим, предстательной железы, а затем опухолевое поражение костей, — это и будет называться метастазами», — пояснил врач.

По его словам, смертоносные клетки могут распространяться по кровеносным сосудами или же по лимфоузлам.

«К примеру, меланома — царица опухолей. Это опухоль пигментного характера на коже, как правило возникает у пациентов, которые очень много и неправильно загорают. Вот она может метастазировать в лимфоузлы. То есть здесь мы говорим об опухолевом поражении лимфоузлов», — отметил Михаил Мяснянкин.

Также, по словам эксперта, существует случаи полинеоплазии, когда в организме возникают множественные злокачественные опухоли. Они могут появляться одновременно или же через определенное количество времени, поражая не только парные, но и различные органы человеческого организма. Большую роль в этом играют мутации клеток.

Кроме этого Михаил Мяснянкин добавил, что рак может вернуться или поразить другие органы из-за того, что после тяжелой борьбы с онкологией иммунная система пациента ослабла и не успела восстановить свои ресурсы. Чтобы избежать этого, необходимо вовремя обследоваться и лечить заболевания, способные спровоцировать рак.

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