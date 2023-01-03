Мужчина нанес своей любимой 30 ударов ножом после похода на фотосессию

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Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по факту убийства.

Тело женщины 1988 года рождения обнаружили 3 января 2023 года в одной из квартир на улице Полины Осипенко. Как удалось выяснить 5-tv.ru, к убийству причастен сожитель погибшей.

Предположительно, пара приехала в Москву из Вологды на несколько дней. Мужчина с женщиной провели фотосессию, а после между ними разгорелся скандал. Соседи слышали, как девушка звала на помощь, и вызвали полицейских. В итоге сотрудники выломали дверь и обнаружили в квартире бездыханное тело.

Следователи выясняют обстоятельства убийства женщины на севере Москвы. 5-tv.ru

В СУ СКР по городу Москве уточнили, что под подозрение попал 33-летний мужчина. В его отношении уже возбуждено уголовное дело. По версии следствия, именно он нанес своей сожительнице не менее 30 колото-резаных ран. В ближайшее время подозреваемый может быть заключен под стражу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что возле дороги в Санкт-Петербурге обнаружили тело женщины с изуродованным лицом.