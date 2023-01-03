Кость растворится? Что будет, если не обратиться к травматологу после перелома

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Игнорирование травм — это самый опасный способ нажить себе лишних проблем.

Если человек не обратится к травматологу в случае перелома из-за падения на скользкой дороге, то его кости могут начать растворяться в процессе резорбции. Об этом сообщил врач-невролог Павел Хорошев в беседе с изданием URA.RU.

«Если в течение от четырех до шести дней не обратиться к травматологу, и не оказать человеку с трещиной, с переломом необходимую помощь, то в месте перелома может начаться процесс, который называется резорбция. То есть кость начнет растворяться», — заявил он.

Эксперт отметил, что при резорбции в действие вступают клетки остеокласты. Они прорежают кость, убирая «острые обломки» во избегании травматизма сосудов и костного мозга. Для этого костной ткани приходится раствориться для подготовки тканей к сращиванию. Далее начинают работать остеопласты, роль которых заключается в восстановлении. Чтобы все прошло успешно, нужно вернуть кость в нормальное положение и закрепить. По словам врача, если игнорировать перелом, то в будущем потребуется операция.

«Если человек с травмой в первый же день, максимум на второй, не обратился к травматологу и кость ему не посмотрели, не наложили шину, то в этом случае остеокласты кость растворят. Потом, поскольку будет сохраняться микроподвижность в месте травмы, начнет образовываться ложный сустав», — объяснил эксперт.

Когда начнет образоваться так называемый «ложный» сустав, то поверхность обломка будет обрастать хрущом для снижения травмирующего действия. Это должно закрыть костный обломок. В таком случае по истечению десяти дней пациенту понадобится очень трудное и тяжелое хирургическое вмешательство, которые не всегда в состоянии перенести пожилые люди, подверженные наиболее частым падениям.

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