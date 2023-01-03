Боли, уныние и смерть: что происходило с Татьяной Шмыгой в последний год жизни

Фото: www.globallookpress.com / Natalya Loginova

Жизнь знаменитой исполнительницы была красивой и яркой, однако вовсе не сказочной, ведь конец оказался несчастливым.

Певица Татьяна Шмыга за плечами имела огромный опыт — все 55 лет карьеры она была примой оперетты. Артистка обладала потрясающим, уникальным тембром голоса и до сих пор ее пение запечатано в сердцах многомиллионной публики.

Жизнь звезды тоже была насыщенной — три брака, блистательные выступления, путешествия и яркие воспоминания. Однако под конец жизни вокалистке сильно не повезло. Она мучилась от диких болей в ногах и пребывала в жутком унынии из-за невозможности выступать.

Как сообщило издание KP.RU, певица до 2009 года выходила на сцену, превозмогая жуткие мучения из-за здоровья. Однако в 2010 году боли стали невыносимыми, красавица обратилась к врачам. Медики поставили неутешительный диагноз — тромбоз.

Далее вокалистку ждал настоящий кошмар. Она перенесла несколько операций, однако вмешательства не принесли результатов. Осенью того же года пришлось ампутировать ногу выше колена. Это стало сильным ударом для Шмыги, ведь теперь звезда не могла петь для любимых поклонников.

Когда актриса видела свои выступления по телевизору, на которых она молода, бодра и полна сил — то впадала в истерику. Это казалось ей прошлой жизнью, где каждый день был в радость. Слезы из-за собственной беспомощности не прекращались.

Последние недели жизни певица провела в больнице. Вокалистка была в очень тяжелом состоянии, ведь помимо основных проблем ее положение усугубляло серьезное заболевание крови.

Татьяна Шмыга умерла 3 февраля 2011 года на 83-м году жизни в реанимации Боткинской больницы. Прощание с ней состоялось 7 февраля в Московском театре оперетты. После отпевания великую исполнительницу похоронили в Москве на Новодевичьем кладбище.

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