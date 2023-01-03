Любовь живет три года? Петросян появился на публике с эффектной блондинкой

Евгений Петросян появился на публике без жены в компании королевы красоты

Фото: © РИА Новости / Екатерина Лызлова

Знаменитый юморист весь вечер веселил шутками сидевшую с ним за столиком королеву красоты и учителя йоги. Жены и матери его ребенка Татьяны Брухуновой рядом не было.

Юморист Евгений Петросян появился на публике в компании эффектной блондинки во время съемки новогоднего телешоу на одном из федеральных каналов. Фотографию с парой опубликовал портал dni.ru.

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Вместе с красавицей Евгений Петросян сидел за одним столиком и весь вечер веселил ее шутками. Она искренне смеялась и даже заглядывалась на юмориста.

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«При кондитере Порошенко украинцам жилось несладко, а при комике Зеленском живется несмешно», — шутил народный артист РСФСР.

Татьяны Брухуновой — жены и матери сына Евгения Петросяна — рядом не было. Поклонники начали беспокоиться в соцсетях: неужели 77- летний юморист нашел замену 33-летней супруге, а любовь и правда живет только три года — свадьбу с молодой избранницей Петросян сыграл в декабре 2019 года.

Вскоре выяснилась личность эффектной блондинки. Ею оказалась королева красоты, учитель йоги, мама двоих сыновей и «Миссис Новосибирск» Анна Андронович. 38-летняя уроженка Новосибирска призналась новосибирскому изданию VN.RU, что с детства любит новогодние телешоу. Красавица подала заявку на участие, после чего — к собственному удивлению — оказалась за одним столиком с Евгением Петросяном.

«По плану с Евгением Петросяном должна была сидеть красивая девушка, недолго думая, выбрали меня. Дублей было всего два. Мы с Евгением прекрасно отработали свою мимику и улыбки», — рассказала Анна Андронович.

Узнав, что Евгения Петросяна и красавицу связывают только деловые отношения, поклонники расслаблено выдохнули. Многие также вспомнили, что на прежние новогодние телешоу юморист так же приходил без Татьяны Брухуновой — 2023-й не стал исключением. До скандального развода компанию артисту всегда составляла Елена Степаненко.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что молодая жена Евгения Петросяна раскрыла тайну своей высокой самооценки.