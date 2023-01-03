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Открытую и искреннюю душу русского человека демонстрирует национальный предмет кухонной утвари.

Русский самовар является символом домашнего уюта и тепла по всему миру. Об этом заявило китайское издание «Хуаньцю шибао». В материале отмечается, что этот предмет очень связан с русской душой и проник в жизнь жителей России. Однако больше всего автора публикации восхищает то, что самовар стал «настоящим центром притяжения семьи».

Русское слово «самовар» есть во многих языках, описать его истинное значение смог писатель Федор Достоевский в романе «Подросток». Автор китайского материала отметил, что произведения русского классика пропитаны «особой исторической проникновенностью».

«Вообще самовар есть самая необходимая русская вещь, именно во всех катастрофах и несчастиях, особенно ужасных, внезапных и эксцентрических», — приводит издание цитату из книги.

Со временем внешний вид самовара сильно изменился. Уже в конце XVIII века он приобрел привычный для нас образ. В будущем создавалось множество вариантов этого предмета, его старались усовершенствовать, сделать менее опасным.

«Весь XIX век и начало XX века были золотым периодом развития технологии приготовления чая и дизайна самоваров в России. В то время некоторые самовары признавались шедеврами инженерной мысли и художественного дизайна», — отмечается в статье.

В публикации также отмечается, что образ самовара встречался не только в России. Например, во французском дубляже диснеевского анимационного фильма «Красавица и чудовище» есть Мадам Самовар. По словам автора, это очень чуткий, внимательный и неравнодушный женский персонаж.

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