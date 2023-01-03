В Китае заявили о «беспрецедентном восстании» незападных стран против США

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Государства, занимающие территорию от Китая до Латинской Америки и стран АСЕАН, решительно отвергают западный мировой порядок, констатировал китайский финансист Ван Вэнь.

В мире происходит «беспрецедентное восстание» незападных стран против господства США и установленного ими с союзниками миропорядка. Об этом сообщил профессор Чунъянского института финансовых исследований в Китае Ван Вэнь в статье для китайского издания South China Morning Post.

«Речь идет не только о радикальной попытке России с помощью военной силы попытаться сломать международный порядок, в котором доминируют США. Но также можно говорить о беспрецедентном восстании незападных стран против установленного Западом порядка в поисках более независимой позиции», — написал автор.

Главные требования незападных стран — взаимное уважение и более демократическая форма международной политики. Они стремятся выстроить более равноправные отношения между США с их союзниками и остальными, считает китайский профессор.

«И это будет важной чертой мировой политики в третьем десятилетии XXI века. В 2023 году мир не будет мягким, но движение „девестернизации“ необратимо и будет только развиваться», — отметил в статье Ван Вэнь.

По его мнению, этот тезис доказывают два продолжающихся сейчас процесса. Во-первых, растущая «дедолларизация» мировой торговли — все больше стран предпочитают расплачиваться друг с другом в национальных валютах. Во-вторых, «деамериканизация» технологий — в последние годы родиной передовых разработок нельзя назвать только США.

«Вместе незападный мир представляет собой невиданную ранее картину. Ответ этих стран на гегемонию Запада необязательно заключается в конфронтации, конфликте или настойчивости в системе сдержек и противовесов. Вместо этого они просто избавляются от западного контроля, все больше ставя во главу угла свои национальные интересы», — подчеркнул китайский экономист.

Он подчеркнул, что сегодня все больше государств — от Китая до Латинской Америки и стран АСЕАН — «тихо, но решительно отвергают западный мировой порядок».

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