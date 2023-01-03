Кариес и аллергия: педиатр назвала сладости, угрожающие здоровью детей

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Какая норма сладкого для детей?

Леденцы, ириски и жевательные конфеты — худшие сладости для ребенка, предупредила врач-педиатр Елена Игринева в беседе с RT. Их опасность кроется в прилипании к зубам, а у детей они молочные, и медленном растворении.

«В этой сладкой среде в полости рта развиваются бактерии, которые разрушают эмаль и могут привести к развитию кариеса», — объяснила специалист.

Поэтому лучше всего отдавать предпочтение фруктам и ягодам. Они являются самым естественным источником глюкозы, который безвреден. Кроме того, полезными, по мнению Игриневой, считаются те сладости, которые изготовлены из натурального плодово-ягодного сырья. К примеру, зефир, пастила, мармелад.

Однако если все же ребенок хочет вредную сладость, нужно знать меру. В разных странах норма отличается. К примеру, в США диетологи и вовсе советуют не давать сладкое детям до двух лет, в Великобритании — до четырех, в России — до трех лет. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует исключить сахар для детей до двух лет, а в три года суточная норма не должна превышать 15 граммов, в четырех — шести лет — 20 граммов.

«В среднем ребенок дошкольного возраста в течение одного дня может съесть без вреда для здоровья что-то одно на выбор: две шоколадные конфеты, одну вафлю, два кусочка мармелада, порцию зефира или пастилы», — добавила эксперт.

Однако помимо кариеса сладкое у ребенка может спровоцировать аллергию, которая может перерасти в более тяжелую форму — отек Квинке. Также детям, страдающим ожирением, атопическим дерматитом, сахарным диабетом показано исключение или ограничение употребления сладкого по согласованию с лечащим врачом.

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