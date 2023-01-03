Упокоение в братской могиле: судьба Галчонка из «Простоквашино» Нарышкиной

Фото: Кадр из к/ф «Карантин», реж. Илья Фрэз, 1983 г.

Актриса стала частью счастливого советского детства, но ее судьба была далеко не радостной.

Галчонок из мультфильма «Простоквашино», Сова из мультфильма о Винни-Пухе, Ворона из «Возвращения блудного попугая» — это лишь малая часть картин, благодаря которым Зинаиду Нарышкину узнавали миллионы советских детей и теперь уже российских. Она буквально привносила счастье в детство малышей, но свою судьбу сделать ярче и краше так и не смогла…

Муж как счастье и проклятие

Нарышкина родилась в 1911 году. Девочка росла и мечтала о карьере актрисы. Поэтому сразу после школы отправилась в театральное училище. А после устроилась на службу в Театр рабочей молодежи, где вскоре стала играть главные роли. Шла в гору не только карьера, но и личная жизнь. Ее первым и последним мужем стал коллега Николай Рытьков, которому было суждено стать и счастьем, и одновременно проклятьем актрисы.

Муж Николай Рытьков. Фото: www.kino-teatr.ru

Супруг помимо актерства увлекался эсперанто (плановый язык, созданный варшавским лингвистом Лазарем Заменгофом в конце XIX века — Прим. ред.). После Октябрьской революции он в России был невероятно популярен. Но в 1930-х годов отношение резко изменилось. Ратькова за «контрреволюционную деятельность» осудили на восемь лет, а Нарышкину, как супругу, уволили из театра и выслали в Ташкент.

Там актриса устроилась в местный театр Красной Армии Среднеазиатского военного округа, где и стала звездой. После Великой Отечественной войны супруга освободили и позволили ему приехать в Подмосковье. Любимая жена последовала за мужем. Но отношения на расстоянии лишь отдалили их. За годы разлуки Рытьков завел себе новую любимую, а Нарышкина эту новость восприняла болезненно.

Спустя несколько лет Рытькова вновь арестовали. Нарышкину же не стали трогать, но устроиться в труппу серьезного столичного театра ей уже не позволяли. Она стала артисткой Мосэстрады, читала со сцены стихи и рассказы, а чтобы свести концы с концами, бралась за любую подработку — от пошива платьев коллегам до поклейки обоев.

Новогодняя сказка

Зинаида Нарышкина в роли Бумажной души. Фото: Кадр из к/ф «Снежная сказка», реж. Алексей Сахаров, Эльдар Шенгелая, 1959 г.

В 1955 году Рытькова освободили и реабилитировали. Супруги позабыли старые обиды и вновь зажили. Тогда Нарышкину и стали звать в кино. Хоть роли были и эпизодическими, но и этому актриса была невероятно рада. В 1959 году и вовсе удача — Нарышкину взяли на одну из главных ролей в картину «Снежная сказка» о способности мальчика Мити оживлять снежную бабу и останавливать время в игрушечных часах. Картина могла бы стать поистине счастливым билетом для Нарышкиной, но из-за коллеги Евгения Леонова, на голове которого заприметили финскую шапку, киноленту убрали на дальнюю полку.

Побег супруга

Нарышкина продолжила сниматься в кино. Казалось, карьера идет в гору. Но внезапно Союз Эсперантов в СССР восстановили. Рытьков решил — это его шанс и уехал в Вену на конференцию. А там уже сообщил — он эмигрировал. Нарышкина за мужем, как бы он ее не звал, не отправилась. Теперь их связывали лишь посылки, которые муж отправлял жене. Та принимала, но лишь как небольшую компенсацию за сломанную судьбу.

Невероятный успех в озвучивании!

Актрисе предлагали роли в кино, но ни о каких главных и речи не шло. Успех ее ожидал впереди! Нарышкину позвали на радио, где она стала озвучивать главных героев. Голосом Нарышкиной говорили Сова и Мартышка, и получилось настолько удачно, что последовало приглашение от «Союзмультфильма». На два десятилетия актриса стала настоящей примой в озвучивании мультипликационных героев.

Нарышкина озвучила более 80 мультфильмов. Кадр из м/ф «Трое из Простоквашино», реж. Владимир Попов, 1978 г.

Последний приют в братской могиле

Озвучивание мультипликационных героев было не столь прибыльным делом, а жить на что-то нужно было. Поэтому на склоне лет Нарышкина соглашалась буквально на все предложения. Хотя роли ей никак не симпатизировали.

Актриса трудилась до самой смерти. Но такой энергии и сил уже не было. Соседи, знавшие Нарышкину не один год, старались хоть как-то помогать ей: приносили лекарства и продукты. Но 5 сентября 1993 ее сердце остановилось. Из-за отсутствия родственников хоронить Нарышкину было некому, пишет aif.ru.

Да и соседи помочь ничем не могли. Пришлось хоронить за государственный счет. Сначала ее кремировали, прах хранили полгода в надежде, вдруг родственники найдутся. Но никто не объявился. После истечения срока Нарышкину похоронили в братской могиле невостребованных прахов на Николо-Архангельском кладбище столицы.

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