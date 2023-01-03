Иностранные специалисты сравнили падение ВВП России и Украины

Финский аналитик Кяихке: ВВП Украины снизился в десять раз больше, чем у России

Фото: www.globallookpress.com / Hennadii Minchenko

Финский аналитик Кяихке: ВВП Украины снизился в десять раз больше, чем у России.

ВВП Украины в минувшем году упал на 40 процентов, а спад российской экономики при этом имеет размер в десять раз меньше, рассказал Ilta-Sanomat научный сотрудник Александровского института при Хельсинском университете, доцент Илмари Кяихкё.

Согласно «мрачной оценке» аналитика, не существует намеков на то, что санкции смогут заставить Россию «встать на колени» и окажут влияние на ее возможности продолжать военные операции. Эксперт высказал предположение, что в этом отношении «был чрезмерный оптимизм».

«Если учесть, что ВВП на Украине в этом году упал, может быть, на 40 процентов, то в России мы все еще говорим о четырех процентах», — посетовал Кяихкё.

Ранее глава российского кабмина Михаил Мишустин сообщил, что привыкание России к санкционному давлению Запада продолжается, однако уже можно утверждать, что негативные предсказания не воплотились в реальность.

«Как недавно отметил президент, спад в экономике есть, но ситуация лучше, чем во многих других странах», — заявил российский премьер-министр.

Ранее 5-tv.ru писал, какое будущее ждет Украину к концу января.