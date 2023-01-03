«Хочу семью»: принц Гарри заговорил о душевной тревоге из-за отношений с папой

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Принц Гарри надеялся, что католическое Рождество хоть как-то сблизит его с семьей. Но после поздравительной речи Карла III понял — между ним и папой пропасть стала лишь больше.

Принц Гарри заявил, что королевская семья абсолютно не желает мириться с ним и его женой Меган Маркл. К такому заключению герцог Сассекский пришел после рождественской речи короля Великобритании Карла III. В ней его папа поздравил нацию с праздником, поблагодарил военных, спасателей, медиков и сотрудников социальных служб, обмолвился о старшем сыне принце Уильяме и его супруге Кейт Мидллтон, но ни слова не сказал про младшего.

«Я хотел бы, чтобы мой отец вернулся. Я хотел бы, чтобы мой брат вернулся. Я хочу семью, а не институцию», — сказал принц Гарри в интервью телеканалу ITV, имея ввиду отношения, которые были между родственниками до его решения отказаться от роли старших членов британской королевской семьи и переезда в США.

К слову, о переезде в США принц Гарри сообщил в 2020 году. Из-за отказа от ролей в королевской семье он и его супруга потеряли возможность официально представлять монарха в поездках, исполнять иные церемониальные обязанности и использовать титул. В США пара приобрела дом в Санта-Барбаре. Меган и Гарри воспитывают двоих наследников.

Такое решение в штыки восприняла королевская семья. Кроме того, отношения ухудшились и после недавно вышедшего документального фильма на Netflix. После просмотра публика и родные принца Гарри узнали о первом его знакомстве с Маркл, как их преследовала пресса, реакции королевской семьи на союз с актрисой и многое другое.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как родные Меган Маркл отнеслись к скандальному документальному фильму.