«Говорили, как любим его»: Ланская рассказала, как сообщила сыну о разводе

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Звезда театра и кино развелась с режиссером Стасом Ивановым без ссор и скандалов. Благодаря чему сейчас между ними дружеские отношения.

Актриса Валерия Ланская, представившая недавно публике нового ухажера, вспомнила, как о разводе с режиссером Стасом Ивановым она рассказала их общему сыну Артемию. Расставание родителей для детей всегда стресс, но знаменитость постаралась уберечь наследника от переживаний и постаралась вселить в него уверенность — в его жизни ничего не поменяется.

«Мы много говорили, почему мама и папа теперь будут жить раздельно. Говорили, как мы его любим и всегда будем его родителями!» — передало слова актрисы издание «Super.ru».

Знаменитость рада, что ей удалось сохранить дружеские отношения с экс-супругом. По словам Ланской, она не держит никакого зла на Иванова и надеется, что он вскоре тоже обретет новое счастье.

А Ланская, кажется, свое счастье уже нашла. В конце прошлого года она представила публике нового возлюбленного. Им оказался артист Московского Театра Оперетты Эдгар Голосный. Она рассказала, что познакомилась со спутником на работе. И буквально после первой встречи поняла — влюбилась! Голосный же признавался, его в Ланской привлекла доброта, честность и безоговорочная любовь. Влюбленным настолько хорошо вместе, что каких-либо минусов и недостатков друг в друге они не замечают, не ругаются и по бытовым вопросам.

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