Запашный дал совет оскандалившемуся Меладзе

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Циркач предложил певцу «не играть на две команды».

Российский исполнитель Валерий Меладзе попал в эпицентр скандала после появления в сети видео с корпоратива, где работал артист.

Народный артист Российской Федерации, генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный рассудил, что Валерию Меладзе нужно определиться с тем, где он намерен жить и работать, а не «играть на две команды». Такое мнение Запашный озвучил в разговоре с журналистом ФАН.

«Валерию, с которым я знаком поверхностно, и к которому всегда уважительно относился, наверное, надо все-таки определиться с местом пребывания, где ему жить. Если он способен произнести такие слова, значит ему Россию я бы рекомендовал покинуть», — высказал свою точку зрения собеседник ФАН.

Ранее 5-tv.ru писал, как ложившуюся ситуацию прокомментировали Иосиф Пригожин и Павел Рудченко.