Запашный дал совет оскандалившемуся Меладзе
Эдгард Запашный посоветовал Валерию Меладзе определиться с местом для жизни и работы
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
Циркач предложил певцу «не играть на две команды».
Российский исполнитель Валерий Меладзе попал в эпицентр скандала после появления в сети видео с корпоратива, где работал артист.
Народный артист Российской Федерации, генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный рассудил, что Валерию Меладзе нужно определиться с тем, где он намерен жить и работать, а не «играть на две команды». Такое мнение Запашный озвучил в разговоре с журналистом ФАН.
«Валерию, с которым я знаком поверхностно, и к которому всегда уважительно относился, наверное, надо все-таки определиться с местом пребывания, где ему жить. Если он способен произнести такие слова, значит ему Россию я бы рекомендовал покинуть», — высказал свою точку зрения собеседник ФАН.
Ранее 5-tv.ru писал, как ложившуюся ситуацию прокомментировали Иосиф Пригожин и Павел Рудченко.