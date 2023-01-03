«Обратного пути нет»: бежавший из РФ Анатолий Белый пожаловался на новую жизнь

Фото: www.globallookpress.com / Genrietta Peryan

Актер бежал в Израиль в надежде — там-то его жизнь заиграет новыми яркими красками. Но реальность оказалась угнетающей.

Актер Анатолий Белый, эмигрировавший в Израиль, вновь вышел на связь и рассказал о жизни вдали от России. В последний раз он делился своими эмоциями в сентябре. Тогда он был в мрачных и угнетающих мыслях. Теперь же жизнь лучше не стала. Она, по его ощущениям, буквально разделилась на «до» и «после».

«Жизнь разделилась на „до“ и „после“, обратного пути нет. Зло очень сильное. А добро победит. Значит, надо делать все возможное, чтобы было лучше. С Новым годом!» — написал актер в социальной сети.

При этом Белый продолжает надеяться, что вскоре в его жизни все изменится, наступит, как говорится, белая полоса.

«Новое — это в любом случае лучше, чем-то, что было, да? Ну, так устроен мозг. Пусть так и будет», — добавил он.

К слову, за рубежом актер хватается за любую возможность. Лишь бы заработать деньги и вернуться к привычной жизни. Однако все равно гонорары там значительно ниже тех, что он получал в России. Кроме того, знаменитость переживает и из-за испортившихся отношений с коллегами и друзьями. Из-за громких высказываний от Белого многие, кто ранее его поддерживал, отвернулись. Сейчас его главной опорой является лишь супруга Инесса. Она вслед за любимым уехала в поисках лучшей жизни…

Ранее 5-tv.ru рассказывал, из-за чего спектакль в Латвии для Анатолия Белого и коллеги Чулпан Хаматовой завершился скандалом.