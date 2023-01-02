В море у Севастополя сбили еще один беспилотник

Развожаев сообщил, что система ПВО сбила второй беспилотник в море у Севастополя

Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia

Военные продолжают отбивать атаку.

Системы ПВО сбили второй беспилотник в море вблизи города, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Ранее Развозжаев рассказал, что беспилотник был уничтожен над морем у города средствами ПВО.

«Системы ПВО сбили еще один БПЛА над морем. Наши военные продолжают отбивать атаку», — написал в Telegram-канале глава города.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Севастополе сработала система ПВО.