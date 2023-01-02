Звезды бокса провели встречу с детьми на «Рождественской сказке»

Фото: www.globallookpress.com / Jan Woitas; 5-tv.ru

Уникальное мероприятие проходит в Серпухове при поддержке Федерации бокса России.

Все заветные мечты сбываются — это, как никто другой, знают российские боксеры, добившиеся колоссальных успехов благодаря непоколебимому упорству и вере в лучшее. Именно поэтому они решили немного помочь российским подросткам и осуществить по одному из их главных желаний — увидеться с кумирами лицом к лицу. Счастливая встреча произошла в Серпухове в рамках благотворительной елки «Рождественская сказка», организованной при поддержке Федерации бокса РФ.

Уникальное мероприятие стартовало совсем недавно. Некоторые подростки до сих пор не верят, что вот так просто можно спросить любимого боксера о его подвигах, пути к славе и секретах, помогающих преодолеть непреодолимое. Вот что об этом думает, в частности, олимпийский чемпион по боксу Рахим Чахкиев.

«Здесь встречаются с чемпионами. Вот недавно показал мастер-класс. Естественно, это какой-то яркий пример для них — живой олимпийский чемпион. Они могли подойти ко мне, потрогать меня, задавать мне вопросы. Это очень интересно», — поделился эмоциями выдающийся спортсмен.

Чахкиев уверен: подобные встречи очень важны. Ведь как иначе, если не через добрый разговор с чемпионом, проникнуться духом победы, а после завоевать все награды, которые хочется? Даже если речь идет не о спорте, а о достижениях в других сферах.

Мероприятие организовали по инициативе Федерации бокса России и продлиться оно вплоть до окончания новогодних праздников. Здесь каждый ребенок сможет пообщаться с кумиром-спортсменом, пожать руку Деду Морозу и получить подарок. Для участия в акции достаточно всего лишь зарегистрироваться.

«Ты детям даришь счастье. Это то, чего сегодня не хватает в мире. Не только в России, но и во всем мире. Чтобы люди стали добрее. Нельзя детей лишать улыбки. И таким образом мы показываем праздник, счастье», — подчеркивал президент международной Ассоциации Бокса Умар Кремлев, рассказывая о целях благотворительных встреч.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что интересного было на благотворительной елке «Рождественская сказка» до Нового года.