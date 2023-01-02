Ребенок впал в кому после схода лавины на руднике в Кузбассе

Фото: Следственный комитет РФ / ТАСС

У десятилетнего мальчика почти не было шансов избежать ЧП. Все произошло во время катания на тюбинге.

Подросток впал в кому в Кузбассе при сходе лавины на руднике. О ЧП сообщил глава Анжеро-Судженского городского округа Александр Рыбалко.

По официальной информации, все произошло в тот момент, когда несчастный и другие дети катались на тюбингах — просто пришли развлечься. По данным Рыбалко, за подростками наблюдали взрослые. Между тем, предупредить трагедию не удалось.

«Сошла лавина снега, десятилетний мальчик ударился, видимо, головой о камни», — приводит цитату из заявления чиновника ТАСС.

Ребенка немедленно госпитализировали в больницу. На данный момент его жизнь поддерживает аппарат ИВЛ. Установлено, что у пострадавшего диагностировали черепно-мозговую травму. Планируется отправить мальчика в ближайшее время в Кемерово на санавиации.

По факту случившегося правоохранители проводят проверку. Как взрослые и подростки попали на опасный объект — неясно.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему кататься на тюбингах всегда опасно для жизни.