«Король уходит с поля»: как фанаты прощаются с легендарным футболистом Пеле

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Церемония прощания развернулась на футбольном стадионе клуба Santos в одноименном бразильском городе.

Звезда мирового футбола Пеле скончался 29 декабря 2022 года в возрасте 82 лет. На его родине в Бразилии организовали гражданскую панихиду, чтобы все фанаты могли почтить его память и проводить в последний путь.

Гроб с телом «короля футбола» доставили на стадион в городе Сантос накануне. Траурная процессия сопровождалась огненным перформансом. Выстроившись по пути следования катафалка, фанаты Пеле зажигали фаеры.

Torcida Sangue Jovem homenageia Pelé na chegada do cortejo em Santos… #lancePELE pic.twitter.com/0xMT4MbI14 — Rafael Ribeiro (@rafaelemilianoo) January 2, 2023

На следующий день, 2 января, поклонники футболиста начали прощаться с легендой на стадионе. Как пишет портал G1, пришедшие были одеты в форму национальной бразильской сборной или клуба Santos. При этом многие появлялись на церемонии прощания целыми семьями.

Для безопасности людей прилегающие к стадиону улицы оцепили, а полицейские организовали дежурство.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что лучший футболист XX века скончался после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. В последние минуты жизни его окружали самые близкие люди.