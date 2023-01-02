Иммунолог назвал сроки окончания эпидемии гриппа в России

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Этот сезон гриппа может стать эпидемическим, который повторяется раз в пять-шесть лет.

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков дал эпидемиологический прогноз для россиян. По его словам, сезон гриппа в 2023 году может продлиться до апреля.

«Потом должна произойти стабилизация. До середины осени с этим проблем не будет. Если этот сезон будет эпидемически тяжелым до апреля, потом летом перерыв, а осенью-зимой 2023 года будет полегче, чем сейчас», — цитирует специалиста URA.RU.

Также, по словам иммунолога, обострение ситуации по коронавирусу в Китае может затронуть и Россию. Предположительно, уровень заболеваемости COVID-19 в этом году останется на уровне 2022-го, либо усугубится.

«Но не как 2020 и 2021 по заболеваемости и смертности. Но это если не будет резкого изменения свойств инфекции, и не появится нового, более патогенного, летального штамма. Но это прогнозировать невозможно. Риски умеренные есть», — подытожил ученый.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие смертельно опасные осложнения способен вызвать грипп.