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Различные травмы, в том числе и ожоги, получили семь пассажиров рейса, летевшего из Ташкента в столицу Казахстана.

Инцидент произошел с воздушным судном компании Air Astana. Об этом стало известно 2 января.

Как уточнили в пресс-службе авиаперевозчика, во время полета борт попал в зону турбулентности. По неустановленным пока причинам пострадали семь человек. У них диагностировали ожоги и другие травмы.

«Авиалайнер приземлился в Алматы в 16:45. Экипаж рейса оказывал первую доврачебную помощь пассажирам», — говорится в сообщении на официальном Telegram-канале авиакомпании.

Теперь специалистам предстоит выяснить обстоятельства произошедшего.

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