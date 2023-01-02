«У меня антитела»: Сосновский рассказал исторический анекдот про глупость властей Германии

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В политической байке он высмеял Меркель, Шольца и Бербок.

Публицист и политолог Александр Сосновский рассказал исторический анекдот. В политической байке он высмеял глупость немецких властей. По элите Германии он проехался катком в своем Теlegram-канале.

«Из записок прошлого века. Однажды у Бисмарка спросили, почему он еще не привился? — „У меня антитела есть“, — сказал канцлер, и кивнул в сторону Меркель, Шольца и Бербок», — сыронизировал Сосновский в социальной сети.

Общественность Германии после новогодней ночи осталась возмущена праздничным обращением канцлера ФРГ Олафа Шольца. Представитель немецких властей пообещал продолжить помогать Украине, несмотря на последствия для немецкого общества. Он призвал сограждан экономить электроэнергию, заверив, что Берлин вырвется из-под Российского давления.

Ранее 5-tv.ru писал, что в немецких социальных сетях раскритиковали слова главы МИД ФРГ Анналены Бербок о России. По ее словам, с государством невозможно выстроить нормальные отношения. В своей речи Бербок подчеркнула, что Германия продолжит поставлять киевскому режиму оружие и деньги, а также ужесточать антироссийские санкции.