Аристократ с необычной судьбой: чем запомнился зрителям Анатолий Ромашин

Несбывшиеся пророчества в жизни Ромашина: четыре брака, позднее отцовство и страшная смерть

Фото: Малышев Николай / ТАСС

Этот человек был эталоном русской интеллигенции на экранах, но была ли жизнь актера в действительности такой идеальной?

Сегодня, 1 января 2023 года, легендарному советскому актеру Анатолию Ромашину могло бы исполниться 92 года. При жизни он увлекался мистикой и верил в предсказания. Еще будучи студентом, Ромашин узнал от цыганки, что его ждет три брака и трое детей, а уйдет он в 89 лет. В итоге единственным совпадением стало количество наследников. О перипетиях его судьбы пишет KP.RU.

Анатолий Ромашин родился 1 января 1931 года в Ленинграде в семье русского рабочего и эстонской горничной. В годы Великой Отечественной войны будущий артист вместе с родителями и братом пережил блокаду Ленинграда и попал в последний эшелон эвакуированных по «Дороге жизни» через Ладожское озеро.

Свою жизнь Анатолий Ромашин связал с театром после службы на Тихоокеанском флоте. После демобилизации он решил поступать в Школу-студию МХАТ вместе с Александром Лазаревым.

Карьера в кино

Анатолий Ромашин впервые появился на экране в 1958 году в фильме «Ветер» и только в 1974-м обрел популярность благодаря картине «Агония».

Также актер снялся еще почти в 40 фильмах, среди которых — «На семи ветрах», «Бой с тенью», «Любить человека», «Мнимый больной», «Рецепт ее молодости», «Борис Годунов», «Десять негритят», «Волкодав», «Плащаница Александра Невского», «Романовы. Венценосная семья», «Часы без стрелок», «Джоконда на асфальте», «Тени Фаберже» и других.

Режиссер Константин Худяков, работавший с Анатолием Ромашиным в нескольких картинах, отмечал, что актер всегда отличался своей открытостью и вспыльчивостью, а каждую неурядицу воспринимал очень болезненно. Кроме этого, он не хотел меняться.

«Всему виной его несоветская — интеллигентная и аристократическая — внешность. Бывает, что человек выглядит, как граф, а рот откроет — дворник. А Толя соответствовал своему внешнему виду», — пояснял режиссер.

С 1986 года Анатолий Ромашин руководил мастерской на актерском факультете ВГИКа, где занимались Анна Михалкова, Алена Бабенко, Эвклид Кюрдзидис. Также он вел мастер-классы в Голливуде для американских актеров.

Личная жизнь

В жизни Анатолия Ромашина было четыре брака с тремя женщинами. Каждая возлюбленная подарила артисту по наследнику.

Первой женой Ромашина была Галина, ставшая потом диктором на телевидении. В браке у пары родилась дочь.

Второй супругой стала актриса испанского происхождения Маргарита Мерино, на которой Анатолий Ромашин был женат дважды. Она также родила артисту дочь.

Третий брак Ромашин заключил с актрисой Юлией Ивановой, выступавшей под псевдонимом Юлианна Оррен. Избранница была младше на 40 лет. В 1997 году, когда актеру исполнилось 66 лет, она подарила ему долгожданного сына.

Страшная смерть

Предсказание гадалки о том, что Анатолий Ромашин умрет в 89-летнем возрасте, не сбылось. Актер погиб 8 августа 2000 года на своей даче в Пушкино, не дожив полгода до своего 70-летия. Он помогал рабочему спилить старую сосну, и огромный ствол рухнул прямо на него. Анатолий Ромашин умер мгновенно. 11 августа актера похоронили на Ваганьковском кладбище, а через полгода его дача сгорела.

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