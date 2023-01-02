Сенатор Пушков назвал три места, где может начаться третья мировая война

Сенатор Пушков не исключил начала третьей мировой война на Тайване и Корейском полуострове

Украинский кризис и действия Киева изрядно подпортили всем жизнь. Однако беда может прийти совсем с другой стороны.

Конфликт на территории Украины, безусловно, может перерасти в настоящую войну — об этом политологи-эксперты говорят не первый месяц. При чем уточняют: зачинщиком всего будут именно США, которые курируют действия связанных по рукам и ногам властей Незалежной. Впрочем, это не все сюрпризы, которые может готовить будущее. Так, например, российский сенатор Алексей Пушков считает, что третья мировая война грозит начаться, в частности, на Тайване или Корейском полуострове.

«Украина, Тайвань и Корейский полуостров — вот три места, где развитие событий может спровоцировать военный конфликт с участием ведущих держав мира», — написал политик в личном Telegram-канале.

Кроме того, Пушков подчеркнул, что пока из всех вышеуказанных вариантов украинский кризис опаснее всего.

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что МИД РФ обвинил Косово в эскалации конфликта под влиянием США и Евросоюза.