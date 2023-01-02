Гроб с телом Пеле привезли на стадион клуба Santos для гражданской панихиды

Фото: www.globallookpress.com / SVEN SIMON; Reuters / Thomson Reuters; 5-tv.ru

Спортсмен скончался на 83-м году жизни. Его семья решила похоронить родственника в родном Сантосе.

Гроб с телом бразильского «Короля футбола» Пеле привезли на стадион клуба Santos, там состоится гражданская панихида по знаменитому спортсмену. Об этом заявил наследник футболиста Эдсон Шолби ду Насименту в личном блоге. Он сделал пост с подписью: «Приехал домой» и добавил метку стадиона Vila Belmiro, известного как «Храм футбола».

Все поклонники Пеле смогут попрощаться с легендарным спортсменом с 10:00 по местному времени (16:00 по московскому времени). В том числе посетители стадиона могут пройти мимо гроба, который положат в центр поля под навесом. Когда мероприятие завершится, его провезут по городским улицам, проезжая мимо дома, где до сих пор живет столетняя мама знаменитости.

К слову, семья Пеле решила похоронить родственника в родном городе Сантосе. Его тело будет покоиться на девятом этаже 32-этажного кладбища. Оно является самым высотным в мире Necrópole Ecumênica. Место выбрали из-за игрового номера отца Пеле.

Трехкратный чемпион мира Эдсон Арантис ду Насименту, известный как Пеле, умер на 83-м году жизни. Причина смерти футболиста кроется в полиорганной недостаточности из-за прогрессирования раковой опухоли.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что родственники скрыли смерть Пеле от его мамы.