Беспилотник ВСУ сбили недалеко от Воронежа

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Жертв и разрушений в результате агрессии украинских боевиков нет, рассказали в правительстве Воронежской области.

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбили российские военнослужащие в Воронежской области — недалеко от регионального центра. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале правительства региона.

«Сегодня ночью на подлете к Воронежу был обнаружен и сбит средствами ПВО малогабаритный разведывательный беспилотный летательный аппарат, запущенный с территории Украины. Жертв и разрушений на земле нет, ситуация под контролем», — говорится в сообщении.

Несколькими часами ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что беспилотник ВСУ повредил объект энергоснабжения в регионе. По словам Богомаза, в результате пропал свет в одном из сел. Пострадавших по факту инцидента нет.

Беспилотники в Брянскую область украинские боевики запустили также 29 декабря. Их сбила система ПВО, сведений о пострадавших и разрушениях тогда не поступало.

В Воронежской и Брянской областях с октября 2022 года действует средний уровень реагирования. Тогда же его ввели в Республике Крым, Краснодарском крае, Белгородской, Курской и Ростовской областях. Это связано с конфликтом на Украине.

Россия проводит военную спецоперацию по защите Донбасса с 24 февраля. Решение о ее начале президент РФ Владимир Путин принял после участившихся обстрелов жилых районов ЛНР и ДНР со стороны ВСУ. Киев отверг попытки урегулировать конфликт дипломатическим путем. Конечной целью спецоперации названы освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мэр Киева Виталий Кличко заявил об аварийных отключениях света в украинской столице после повреждения объектов энергетической инфраструктуры.