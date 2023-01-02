«Я их так настраивал»: Прилучный рассказал об отношении детей к Зепюр Брутян

Фото: Instagram* / bugevuge

Актер провел с детьми «подготовительную работу» перед знакомством с новой избранницей.

Павел Прилучный готовится стать отцом в третий раз и продолжает тепло общаться с детьми от первого брака. По словам артиста, наследники сразу подружились с его новой супругой Зепюр Брутян. Звезда сериала «Мажор» признался, что много разговаривал с девятилетним Тимофеем и шестилетней Мией, рожденными в браке с Агатой Муцениеце.

«Они все прекрасно понимают. Знали, что я когда-нибудь найду себе девушку, которая будет в нашей семье. Я так настраивал их еще до встречи с Зепюр. О ней Тимофей и Мия сказали: „Круто! Вообще класс. Она еще и кудрявая, обаятельная. Нам нравится“», — пояснил актер.

По словам Прилучного, несмотря на то, что Зепюр Брутян стала для его детей «старшей сестрой», они относятся к ней с уважением. По мнению артиста, именно такими и должны быть отношения.

«Не понимаю, когда отцы уходят, заводят новую семью, отмахиваются от детей. Я рад, что у меня все так сложилось. Они вместе, и это клево», — признался Прилучный.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Павел Прилучный справлялся с ролью отца и хорошего мужа под прицелом камер.

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