Рак забрал обоих: тяжелая участь звезды «Иронии судьбы» Ольги Науменко

Фото: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova

Знаменитая артистка запомнилась зрителям в роли брошенной невесты, но что было в ее реальной жизни?

Одно из самых узнаваемых лиц в новогодние праздники — это впечатляющий образ Ольги Науменко, которая сыграла роль Гали в знаменитой комедии «Ирония судьбы или С легким паром». В отличие от своей героини звезда не теряла возлюбленного перед свадьбой, однако в ее реальной жизни случились куда более трагичные события.

Издание StarHit.ru сообщило, как однажды артистка столкнулась с тяжелой болезнью дочери. К своим 27 годам красавица вышла замуж за Александра Скворцова. Молодожены долго притирались друг к другу и часто ссорились. Однажды муж даже выбросил обручальное кольцо в порыве ярости. Это было почти концом, однако украшение нашли в песочнице, пара воссоединилась.

Особенно их союз укрепило рождение дочери. Родители души не чаяли в превосходной малышке. Правда, девочка часто болела: кишечное расстройство и температура. Тревожные симптомы возникали внезапно, но всегда проходили сами собой. Знаменитая мама волновалась за дочь, но даже не представляла, во что это может перерасти.

Оказывается, не зря. В полтора года у Шурочки нашли неизлечимую опухоль Вильямса. Ребенку сделали операцию, но процедура лишь ненадолго помогла девочке. Когда силы обычной медицины иссякли, актриса обратилась к целительнице. Колдовство тоже не помогло несчастным родителям, дочка покинула этот мир.

После смерти ребенка супруги полностью ушли в работу. Они каждый вечер вспоминали покойную наследницу и не находили себе место. Вскоре Ольга снова забеременела, однако рожать не решилась — слишком страшно после пережитого. Только через десять лет актриса смогла стать мамой. Сейчас у звезды есть очаровательная дочь Света.

Однако неизлечимая болезнь забрала не только дочь у звезды новогодней комедии. Когда Свете исполнилось 19, Александр Скворцов серьезно заболел: рак поджелудочной железы. Страшный недуг нашли уже на последней стадии. Мужчина прожил с ним 11 месяцев, после чего ушел из жизни. Это стало тяжелым ударом для супруги и дочери.

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