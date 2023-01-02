Примут ли обратно? Сбежавший в Испанию Панин признался, что мечтает о России

Фото: © РИА Новости / Алексей Куденко

Знаменитый артист уже сделал свой выбор. Но насколько правильный? На этот вопрос он ответить не смог даже сам себе.

Актер Алексей Панин с тоскливой нотой высказался о родине. В Россию хочется приезжать круглый год, ведь она притягивает душу. Известно, что скандальный артист покинул родную страну еще до специальной военной операции. Раньше звезда «Жмурок» приезжал в РФ, но теперь путь туда закрыт.

«Я бы хотел приезжать в Россию: зимой — в баню, летом — в деревню, осенью — за грибами. Я хочу приезжать к маме на могилу, хочу приезжать в страну работать, но жить там не хочу! Мне больше нравится море, Европа», — отметил Панин в YouTube-шоу «И грянул Грэм».

Известно, что сейчас актер живет в Испании, он курирует мастер-классы по театральному искусству. Доход у знаменитости небольшой, на родине он получал гораздо больше. Испанскому шоу-бизнесу оказался не нужен российский артист: другой менталитет и нет подходящих ролей.

Однако Алексей старается сделать все, чтобы его дочь Анна ни в чем не нуждалась. В столице России у Панина есть жилье, оно досталось ему от покойной мамы. Уже несколько месяцев звезда пытается продать квартиру, однако покупателей не нашлось.

«Планирую продать квартиру в Москве и купить квартиру дочке в Валенсии. Но пока не получается», — признался он.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Алексей Панин пожаловался на бедную жизнь в Испании.