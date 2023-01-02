«Прическа как у меня»: Иосиф Пригожин показал подросшего внука Даниэля

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Малыш еще совсем мал, однако уже унаследовал черты знаменитого родственника.

Известный российский продюсер Иосиф Пригожин и его жена певица Валерия души не чают в маленькой внучке Селин — дочери Арсения Шульгина. Девочке идет третий год, она с удовольствием резвится со звездными бабушкой и дедушкой.

Однако малышка не единственная внучка у знаменитостей. Есть еще один очаровательный наследник пары — сын Данаи Пригожиной Даниэль. Он родился совсем недавно и еще слишком мал, чтобы сидеть самостоятельно. Однако Иосиф вместе с супругой умиляются маленькому чуду. Продюсер опубликовал снимок ребенка в личном блоге. Он отметил, что у малыша превосходная мимика.

«Четыре с половиной месяца, кажется, как будто уже все понимает. И прическа тоже как у меня», — написал Пригожин.

Иосиф Пригожин показал подросшего внука. Фото: Instagram* / prigozhin_iosif

Поклонники в комментариях отметили поразительное сходство Даниэля со знаменитым дедушкой. Взгляд у мальчика прямо как у Иосифа Игоревича — такой же многозначительный и внимательный. Помимо комплиментов подписчики отметили непередаваемое очарование красивого внука.

«Точно, вообще похож на вас Иосиф. Селинка на Валерию»;

«А внук так похож на деда. Красивый, замечательный малыш. Пусть растет здоровым и счастливым»;

«Какой сладенький»;

«Солнышко такое», — отметили комментаторы.

Стоит отметить, что Пригожин и Валерия вместе с 2004 года. У них большая, дружная семья. Правда, своих детей у знаменитостей нет. Певица воспитывает троих наследников от второго мужа композитора Александра Шульгина — Анну, Артемия и Арсения.

У продюсера тоже есть дети — Дмитрий, Даная и Елизавета. У пары большая и дружная семья, однако даже в хороших отношениях есть свои подводные камни. Ранее 5-tv.ru сообщал, какие проблемы в семейной жизни преследуют Пригожина и Валерию.

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