Фигурная любовь: Гном Гномыч нашел себе девушку

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Знаменитый мальчик пользуется успехом не только у миллионной публики взрослых, но и у маленьких сверстниц.

Старший наследник фигуриста Евгения Плющенко и телеведущей Яны Рудковской уже привык к популярности и всеобщему признанию. С самого рождения девятилетний Александр стал известным: сначала участвовал в удивительных фотосессиях, а потом стал появляться на ледовых шоу вместе со знаменитым отцом.

Сегодня маленький Саша уже сам исполняет великолепные номера, играет ведущие роли в постановках и все это без помощи родителей. Пара счастлива, что их сын не только стал значимой фигурой в спорте, но и начал сам обеспечивать себя.

Как сообщило издание 7Дней.ru, доход девятилетнего фигуриста равняется 12 миллионам рублей. Мальчик может позволить себе роскошную жизнь знаменитости. Он сам покупает себе любимые игрушки, на которые уходит порядка 150 тысяч рублей в день.

Также Саша оплачивает услуги личного охранника и няни. Он старается много путешествовать, но ненавидит летать эконом классом. Помимо этого у новоиспеченного спортсмена даже есть невеста. Имя красавицы Плющенко-младший раскрывать не стал.

Издание отметило, что сын олимпийского чемпиона признался в чувствах к некой девочке. Та ответила ему взаимностью и теперь между ними особенная дружба. Однако Саша не любит раскрывать такие подробности публике и не стал распространяться о возлюбленной.

К слову, Рудковская и Плющенко сыграли свадьбу еще в 2009 году, через четыре года у них родился Александр. Помимо этого супруги воспитывали сыновей продюсера Виктора Батурина — Колю и Андрея. Сейчас они уже выросли и живут отдельно. Два года назад у знаменитостей родился еще один мальчик — Арсений. Он появился благодаря суррогатному материнству. Сейчас наследник еще маленький, однако известный папа мечтает, чтобы второй сын пошел по его стопам и тоже стал фигуристом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певец Филипп Киркоров назвал Гном Гномыча будущим российского фигурного катания.