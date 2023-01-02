Шведский экономист назвал три причины устойчивости экономики России перед санкциями

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Ученые на Западе признали, что Москва успешно противостоит беспрецедентным рестрикциям.

Устойчивость экономики России перед санкциями западных стран можно объяснить тремя причинами. Такое заявление сделал глава Восточноевропейского института Стокгольмской школы экономики Турбьерн Беккер в эфире телеканала SVT.

Первая причина — получение доходов от продажи нефти и газа. По словам шведского экономиста, России по-прежнему удается хорошо зарабатывать на продаже энергоресурсов из-за высоких цен на них.

Вторая причина — профессионализм сотрудников Банка России. Им удалось быстро справиться с проблемами, с которыми финансовая система РФ столкнулась после введения санкций в отношении национальных банков.

Третья причина — накопленный Россией опыт противостояния кризисам. Турбьерн Беккер напомнил, что власти РФ успешно справились с кризисом 1998 года, мировым финансовым кризисом 2008–2009 годов, а также с санкциями Запада, введенными в 2014-м.

«Экономические ведомства, которые управляют российской макроэкономикой, прошли через ряд кризисов и знают, что они могут использовать для смягчения последствий потрясений от санкций», — подытожил шведский экономист.

США, страны Европы и другие государства коллективного Запада начали активно вводить санкции против России после начала спецоперации по защите Донбасса. Предполагалось, что беспрецедентные рестрикции вынудят Москву изменить политику и отказаться от спасения людей от киевского режима. Однако в итоге страны Запада столкнулись с высокой инфляцией и энергетическим кризисом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что устойчивость российской экономики также признали в Германии. Там обратили внимание на изменившийся прогноз Международного валютного фонда (МВФ). На этом фоне в США заявили, что такими темпами Россия и Китай смогут прекратить «эпоху американских санкций».