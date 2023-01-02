Айза о ревности Гуфа к ее второму мужу: «Именно Диму сын называет папой»

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После развода с репером звезда нашла себе серфера и родила от него второго сына. Дмитрий Анохин взял на себя заботу об обоих мальчиках.

Экс-супруга репера Гуфа (Настоящее имя Алексей Долматов. — Прим. ред.) Айза Лилуна Долматова рассказала о его ревности. Не к ней. Исполнитель не может смириться с тем, что второй муж бывшей заменил его сыну Сами отца. В интервью певице Наталье Подольской Айза заявила, что мальчик сам решил называть отчима папой, и с этим она ничего не смогла поделать.

Айза и Гуф расстались, когда Сами, родители зовут его Сэмом, было три года. Вскоре муза репера познакомилась с серфером Дмитрием Анохиным и вышла за него замуж. В этом браке она родила еще одного ребенка — парнишку назвали Элвисом. Старший наследник получал столько же заботы и внимания в новой семье мамы, сколько и малыш, пока его родной папа занимался своими делами.

Как рассказала Айза, даже сейчас, когда она развелась с Анохиным, а Гуф поборол пагубные пристрастия, своим настоящим папой Сами считает отчима, а не биологического отца.

Айза-Лилуна Долматова со старшим сыном Сами. Фото: Instagram* / aizalovesam

«Гуф ревнует Сэма к Диме, потому что именно его сын называет папой. А как я могу повлиять? Сэм начал называть Диму папой, когда я была в Москве, а они на Бали. Я вернулась, а Сэм: „Папочка-папочка“. Ему было пять лет», — вспоминала Долматова.

По словам артистки, ее первый муж высказывает претензии, хотя и не может изменить прошлого и видится с Сэмом раз в полгода. Да и алиментов от него Айза не получает, своих парней содержит самостоятельно. Она призналась, что дважды просила денег и получала, но постоянной поддержки не требует. Внутренний страх потерять сына настолько силен, что она готова больше трудиться, лишь бы у отца не было преимуществ в вопросе опеки. Дети Долматовой никогда и ничего не просят у пап.

Что касается Анохина, хоть долговечный муж из него не получился, отцом его Айза считает отличным. По ее словам, серфер искренне считает Сами родным и не отделяет его от Элвиса. И каким бы сложным партнером Дмитрий не был для нее, Долматова называет его идеальным папой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о новой жизни Гуфа. Молодая жена несколько месяцев назад родила ему дочь.

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