Карина Мишулина об итогах 2022 года: У меня было много слез и разочарования

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По словам дочери знаменитого актера Спартака Мишулина, только работа помогала ей оставаться на плаву.

Актриса Карина Мишулина, дочь знаменитого советского артиста Спартака Мишулина, поделилась печальными впечатлениями от 2022 года. Она рассказала подписчикам, что минувшие 12 месяцев оказались крайне сложными, полными несбывшихся надежд.

В личном блоге в популярной социальной сети женщина призналась, она намеренно ограничила выходы в свет и на вечеринки, сократила общение с посторонними людьми и сконцентрировала силы на благополучии семьи и близких.

«Я не буду подводить итоги года, так как думаю, что 2022 был тяжелый и ошарашивающий. Лично у меня было много слез и разочарований, негодования, отчаяния, недопонимания, боли и безысходности. Спасала лишь работа, а ее слава богу было много», — сообщила актриса.

У Карины Мишулиной двое детей от разных браков. Отношения с отцами своих наследников она называет неудачными. Но своего нынешнего мужчину выделяет из остальных — третий брак с Иваном Коробковым процветает. Как говорит артистка, своим характером избранник сильно напоминает ей отца.

Спартак Мишулин ушел из жизни в 2005 году — вскоре после операции в кардиохирургическом центре его сердце остановилось. Врачи выхаживали актера, поступившего с сердечной недостаточностью, но вмешательства он не пережил. Дочь тяжело переживала смерть артиста, а через 12 лет ввязалась в войну с телеведущим Тимуром Еремеевым — он назвался внебрачным сыном Мишулина.

Наследница знаменитости судилась, проверяла родство через тесты ДНК, отбивала имущество. Со всем справилась, жилплощадь папы делить не пришлось, но в результате скандала она потеряла работу в Московском академическом театре сатиры. Тест ДНК, к слову, подтвердил заявление Еремеева, хотя в его достоверности сестра сомневалась.

Ранее, писал 5-tv.ru, у тяжелобольного Андрея Губина нашелся внебрачный сын.