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Подполковник США Дэвис: Байден ответил молчанием на просьбу Зеленского о бронетехнике.

Глава Белого дома Джо Байден во время встречи в Вашингтоне со своим украинским коллегой промолчал в ответ на его просьбу предоставить ВСУ как можно больше бронетехники, пишет подполковник армии США Дэниел Дэвис на страницах издания 19Fortyfive.

«Показательно, что Зеленский покинул Вашингтон, а Байден умолчал об отправке более чем одной батареи ПВО Patriot, каких-либо поставках танков, бронетранспортеров и сотен артиллерийских орудий», — отметил офицер.

Американский военный сообщает, что анализ действий Соединенных Штатов и Североатлантического альянса указывает на что, что Запад стремится уклониться от прямого военного конфликта с Россией, итогом которого может стать ядерная война.

«Это правильный подход, и я воздаю должное Белому дому за его разумную сдержанность», — подытожил Дэвис.

Владимир Зеленский в декабре посетил столицу США, где встретился с американским президентом Джо Байденом и руководством конгресса. К визиту украинского лидера приурочили сообщение о предоставлении нового пакета военной помощи Украине в объеме 1,85 миллиарда долларов США.

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