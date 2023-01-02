Генсек НАТО призвал Запад готовиться к затяжному конфликту на Украине

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По словам Йенса Столтенберга, Западу нужно продолжать поддержку Украины для более выгодного торга с Россией.

Западным государствам нужно создать план длительной помощи Украины, так как ее противостояние с Россией способно продлиться еще долго, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

По словам Столтенберга, в настоящий момент режиму в Киеве особенно сильно требуется военная поддержка Запада.

«Мы должны быть готовы к долгому пути, потому что, как вы заметили, Россия не намерена отказываться от своей главной цели — установления контроля над Украиной», — рассказал генсек НАТО в интервью Би-би-си.

Как указал генеральный секретарь Североатлантического альянса, большинство конфликтов оканчиваются за столом переговоров. И с точки зрения выгоды Запада, ему нужно усилить позиции Украины в военном аспекте, чтобы получить возможность вести переговоры о мире с Россией на условиях, навязываемых Москве властями в Киеве.

Ранее 5-tv.ru писал, что Столтенберг допустил возможность войны НАТО с Россией.