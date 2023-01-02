Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

Судя по всему, на празднике юморист наслаждался семейной идиллией с новой пассией и родительницей. В другой части его дома при этом все еще живет его бывшая жена Кристина Асмус.

Актриса Катерина Ковальчук намекнула, что встречала Новый год в компании комика и продюсера Гарика Харламова и его мамы Натальи. Фото в компании будущей (возможно) свекрови она опубликовала в личном блоге. Женщины в обнимку сфотографировались около украшенной елки. Все смешалось в головах фанатов. Ковальчук уже некоторое время считают бывшей возлюбленной Харламова, да и мама его дружелюбием к невесткам прежде не отличалась.

Пока светские сплетники выискивали причины разрыва, герои запутанной звездной истории, оказывается, готовились к празднику. Актриса поставила точку в спорах о личной жизни знаменитого юмориста. Не исключено, что сам он и стоял по ту сторону объектива и просил любимых женщин улыбаться, пока вылетает птичка.

Примечательно, что в том же доме, где Ковальчук обнимается с будущей (возможно) свекровью, все еще живет бывшая жена Харламова Кристина Асмус. Ее сходство с Ковальчук заставило отвалиться немало челюстей, когда роман комика стал публичным. Это к слову. Асмус с дочерью Настей занимает часть большого особняка, из которого ее не выпускает экс-супруг. Так она сама говорит.

Недавно бывшие устроили разборки прямо в комментариях в социальных сетях. После неприятной шутки Харламова в одном из шоу, уязвленная Асмус заявила, что ее угрозами удерживают рядом, не желая разменять общее жилье и расселиться. Харламов прежде твердил, что оставил особняк дочери, теперь оказалось, что оставил, но не съехал, зато якобы всех обеспечивает. К скандалу подключилась и его мама с попыткой приструнить невестку и оправдать платежеспособность сына. И все это, очевидно, не спугнуло Ковальчук.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, с кем теперь встречается и выходит в свет со счастливой улыбкой на устах Кристина Асмус.