Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

Поклонники отмечают, что знаменитый кутюрье Валентин Юдашкин выглядит все лучше в последнее время, несмотря на тяжелый недуг.

Дочь модельера Валентина Юдашкина Галина опубликовала новогоднее семейное фото. На снимке она запечатлена с супругом Петром Максаковым, мамой Мариной Юдашкиной и со знаменитым отцом. Звездные родственники попозировали перед украшенной елью в праздничных нарядах — все на этом кадре выглядят счастливыми и широко улыбаются.

«Наши мечты сбылись — это вся семья рядом!» — подписала фото дочь кутюрье.

Как известно, прославленный российский дизайнер борется с раком. Он борется с недугом вот уже несколько лет, за это время перенес несколько операций. Сокрушительный диагноз врачи поставили в 2016-м, но только в прошлом году мэтр открыто заговорил об онкологии. Сначала от болезни пострадали почки, потом она распространилась на другие органы.

На публике Юдашкин стал появляться реже, о болезни распространяться не спешил — не хотел, чтобы она стала его постоянным спутником в заголовках статей. Ведь не на это он потратил всю жизнь, занимаясь творчеством. Некоторое время назад на фото супруги Марины художник выглядел исхудавшим и уставшим, но последние кадры с ним вселили в поклонников надежду. Вот и на открытке дочери в честь 2023 года он свеж и жизнерадостен.

В интервью актеру Вячеславу Манучарову Валентин Юдашкин признался, что принял решение — преодолевать страхи и жить дальше с оптимизмом, несмотря на болезнь. Он не строит долгосрочных планов, вместо этого ищет радость в каждом дне с близкими. Больше всего любит своих внуков, балует их и переживает за каждый их шаг. Галина подарила модельеру двух мальчишек и девочку, и они стали источником счастья. Малыши, жена и дочь помогают кутюрье держаться на плаву и не сдаваться.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о первом за долгое время телеэфире Валентина Юдашкина. Этот выход порадовал публику и заставил говорить о позитивных прогнозах.