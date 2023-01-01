«Распад мозга продолжается»: психиатр оценил новогоднее обращение Зеленского

Фото, видео: Planet Pix via ZUMA Press Wire / ТАСС; ВКонтакте / id561612610; 5-tv.ru

Обращение лидера Незалежной к согражданам — пропагандистский ролик, в который он сам не верит, считает эксперт.

Новогоднее обращение президента Украины Владимира Зеленского к согражданам демонстрирует у него продолжающийся распад мозга под действием наркотиков. Такое мнение в комментарии 5-tv.ru высказал психиатр Василий Шуров.

«Мы видим деградацию, конечно, актерскую. Он мог бы сыграть, а тут монотонное бубнение без эмоций. Я все-таки должен отметить, что это продолжающийся распад мозга под действием наркотиков», — заявил эксперт.

По мнению Шурова, новогоднее обращение Зеленского — это в чистом виде пропагандистский ролик. Откровенная ложь в нем подается как достоверные факты, чтобы показать хоть какие-то успехи на фоне полной катастрофы на фронте и в экономике.

«Качественный пропагандистский ролик. Понятно, что эти мысли не его. Видеоряд и текст под него писался профессионалами. Эмоции, психика в кадре достаточно ровные. Все-таки он актер и должен сопровождать речь определенным эмоциональным накалом, но все монотонно, стабильно, ровно, четко по тексту. Это не от души. Человек снял пропагандистский ролик, в который он сам не верит», — резюмировал эксперт.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, президент Украины Владимир Зеленский в новогоднем обращении к согражданам на голубом глазу заявил, что некая украинская женщина сбила российский дрон банкой помидоров.